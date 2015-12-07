Смольников: «Заявление Виллаш-Боаша об уходе расстроило игроков»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников рассказал, что информация об уходе Андре Виллаш-Боаша расстроила игроков.

«Если сравнивать с чемпионатом, то в Лиге чемпионов команда атакует, все идут вперед, и из-за этого все получается. Наш козырь — это контратаки, за счет этого у нас получаются хорошие матчи. В чемпионате России все чуть-чуть по-другому.



Конечно, заявление о том, что тренер покинет клуб в конце сезона, нас всех расстроило, но времени еще много, поэтому постарались выкинуть такие мысли из головы, чтобы продолжать играть и выигрывать», - сказал Смольников.