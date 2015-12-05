Бывший судья пытался дозвониться до «Реала», чтобы предупредить о ситуации с Черышевым

Бывший арбитр Сегунды Б, а ныне спортивный аналитик Эмилио Гонсалес рассказал о том, как он пытался предотвратить выход на поле полузащитника «Реала» Дениса Черышева в матче Кубка Испании против «Кадиса». Напомним, Черышев не имел права играть в этой встрече, и «Реал» был исключен из розыгрыша турнира за это нарушение.

«Когда я узнал, что они собираются выпускать Черышева, я сразу же послал «Реалу» факс, в котором подробно изложил все обстоятельства. Поскольку я профессиональный спортивный аналитик, то я изучаю информацию перед каждой игрой», – говорит Гонсалес.

По словам бывшего арбитра, все попытки связаться с клубом оказались безуспешными.

«Я постарался сообщить обо всем «Реалу», но у меня нет своих людей в этом клубе, так как он не является моим клиентом. Я звонил по нескольким номерам, но мне никто не ответил. Я не сомневался, что они сами заметят ошибку, ведь клуб обладает масштабной инфрастрктурой. После проверки всех подробностей было очевидно, что Черышев дисквалифицирован».