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    «Реал» исключили из Кубка Испании

    Мадридский «Реал» исключен из розыгрыша национального кубка решением Федерация футбола Испании. Такое решение было принято исходя из результатов рассмотрения жалобы, которую подал «Кадис» после встречи 1/16 Кубка Испании с мадридским клубом. ФФИ посчитала справедливыми претензии андалусского клуба.

    Данное решение было принято по причине того, что во встрече с «Кадисом» (3:1) принял участие хавбек Денис Черышев, не имевший право выходить на поле из-за перебора желтых карточек, полученных им в Кубке Испании прошлого сезона в матчах за «Вильярреал».

    Источник: AS

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    04.12.2015 19:01
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    Комментарии (9)
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    BAIv
    1449249037
    черышев без гола... отменили
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    Kybik-Pybik
    1449251118
    Блин Перес, ну что ты делаешь??? Бенитес ты если тренировать не можешь - то хоть заявку футболистов правильно склади... Я не понимаю такими приду***ми рождаются или надо какие-то дополнительные курсы заканчивать??? Как можно так уничтожить команду за пару месяцев! ПОЗОР!!!
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    Frozzen
    1449254340
    Празднование первого гола отменяется
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    Zenitovets92
    1449309208
    гол Черышева за Реал выбил Реал из кубка) или не может Кадис, поможет Денис)))
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    Arsenal-2006
    1449309266
    реал дисквалифицирует черышева с команды а по сути лоханулись и короли и игроки конкретно черыш,тока стартовый состав,вотон наш земляк забивает гол в россии больше радовались чем в мадриде,и на тебе и гол пустышка да еше из за него мадридский реал не кокой та там шинник или урал а лучший клуб мира вот вам и черышев наш русский в реале
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    Arsenal-2006
    1449309518
    учитывая что бардак в команде и с тренером на этот кубок как рас таки они и расчитывали,больше им в этом сезоне не светило нечего и вот она снова черышев,забив гол за реал он лишает их пройти дальше)))
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    ologreds
    1694996662
    numo450879
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