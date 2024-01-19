Хави — о победе над клубом 3-го дивизиона: «Было тяжело. Мы страдали»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги гостевого матча с «Унионистас де Саламанка» (3:1) в 1/8 финала Кубка Испании.

«Порой мы хорошо играли, а порой наша игра оставляла желать лучшего. Иногда я ощущаю отчаяние, потому и говорю, что мы находимся в процессе строительства.

Мы провели хороший второй тайм, но было тяжело. Мы страдали. Соперник забил отличный гол, который усложнил нам жизнь. Однако мы обрели уверенность в себе, приободрились.

Я уезжаю с хорошими ощущениями. Есть вещи, которые нужно улучшить, но при 0:1 я видел, что мы доминируем. И второй тайм был очень хорошим. Мы встречались с отличным соперником, очень хорошо подготовленным. Мы постараемся быть более убедительными», – сказал Хави.