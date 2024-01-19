Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Хави — о победе над клубом 3-го дивизиона: «Было тяжело. Мы страдали»

    Хави — о победе над клубом 3-го дивизиона: «Было тяжело. Мы страдали»

    Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги гостевого матча с «Унионистас де Саламанка» (3:1) в 1/8 финала Кубка Испании.

    «Порой мы хорошо играли, а порой наша игра оставляла желать лучшего. Иногда я ощущаю отчаяние, потому и говорю, что мы находимся в процессе строительства.

    Мы провели хороший второй тайм, но было тяжело. Мы страдали. Соперник забил отличный гол, который усложнил нам жизнь. Однако мы обрели уверенность в себе, приободрились.

    Я уезжаю с хорошими ощущениями. Есть вещи, которые нужно улучшить, но при 0:1 я видел, что мы доминируем. И второй тайм был очень хорошим. Мы встречались с отличным соперником, очень хорошо подготовленным. Мы постараемся быть более убедительными», – сказал Хави.

    • В составе «Барсы» в этом матче забили Ферран Торрес, Жюль Кунде и Алекс Бальде.
    • «Унионистас де Саламанка» выступает в третьем по статусу дивизионе чемпионата Испании после Примеры и Сегунды.
    • Жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании пройдет 19 января.

    Новости по теме
    Кубок Испании. «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» (3:1) и вышла в 1/4 финала
    Френки де Йонг – шестой голландец в истории «Барселоны» с 200 матчами
    «Унионистас де Саламанка» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2024
    Источник: As

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:33
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+