Хави — о победе над клубом 3-го дивизиона: «Было тяжело. Мы страдали»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги гостевого матча с «Унионистас де Саламанка» (3:1) в 1/8 финала Кубка Испании.
«Порой мы хорошо играли, а порой наша игра оставляла желать лучшего. Иногда я ощущаю отчаяние, потому и говорю, что мы находимся в процессе строительства.
Мы провели хороший второй тайм, но было тяжело. Мы страдали. Соперник забил отличный гол, который усложнил нам жизнь. Однако мы обрели уверенность в себе, приободрились.
Я уезжаю с хорошими ощущениями. Есть вещи, которые нужно улучшить, но при 0:1 я видел, что мы доминируем. И второй тайм был очень хорошим. Мы встречались с отличным соперником, очень хорошо подготовленным. Мы постараемся быть более убедительными», – сказал Хави.
- В составе «Барсы» в этом матче забили Ферран Торрес, Жюль Кунде и Алекс Бальде.
- «Унионистас де Саламанка» выступает в третьем по статусу дивизионе чемпионата Испании после Примеры и Сегунды.
- Жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании пройдет 19 января.