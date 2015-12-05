«Реал» выступил с заявлением по поводу исключения из Кубка Испании

«Реал» опубликовал официальное заявление по поводу исключения клуба из розыгрыша Кубка Короля. Напомним, мадридцы были дисквалифицированы из-за того, что выпустили на поле в матче с «Кадисом» Дениса Черышева, который не имел права принимать участия в этой встрече.

«Главный судья комитета по соревнованиям признал, что Черышев не был лично уведомлен о дисквалификации. «Реал» получил резолюцию главного судьи, на основе этой резолюции сделал вывод, что испанская футбольная федерация не поставила Черышева в известность о дисквалификации. А только при соблюдении этого условия дисквалификация вступает в силу. «Реал» уверен в неоспоримости своих аргументов и предпримет необходимые действия. Клуб уверен, что итоговое решение будет принято в нашу пользу», – сказано в заявлении.