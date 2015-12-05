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    • «Реал» выступил с заявлением по поводу исключения из Кубка Испании

    «Реал» выступил с заявлением по поводу исключения из Кубка Испании

    «Реал» опубликовал официальное заявление по поводу исключения клуба из розыгрыша Кубка Короля. Напомним, мадридцы были дисквалифицированы из-за того, что выпустили на поле в матче с «Кадисом» Дениса Черышева, который не имел права принимать участия в этой встрече.

    «Главный судья комитета по соревнованиям признал, что Черышев не был лично уведомлен о дисквалификации. «Реал» получил резолюцию главного судьи, на основе этой резолюции сделал вывод, что испанская футбольная федерация не поставила Черышева в известность о дисквалификации. А только при соблюдении этого условия дисквалификация вступает в силу. «Реал» уверен в неоспоримости своих аргументов и предпримет необходимые действия. Клуб уверен, что итоговое решение будет принято в нашу пользу», – сказано в заявлении.

    Источник: ФК «Реал»

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    05.12.2015 00:03
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    Комментарии (3)
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    mutabor0992
    1449271132
    Клоуны!Такой клуб.И не могут отследить кому можно играть,а кому нет.Смешно.
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    Философский Парень
    1449272270
    Гнать Бенитеса из Реала. Он не тренер сливочных, а лишь дешёвая пародия на тренера. Как можно было не отследить с Черышевым ? Такое чувство, что Бенитес впервые играет в Кубке Короля. Гнать его ссаными тряпками.
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    ologreds
    1694996660
    numo450906
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