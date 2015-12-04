Кононов: «Галицкому игра понравилась»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал исход матча 18-го тура РФПЛ против «Кубани» (3:2).

«Первые 15-20 минут «Кубань» здорово играла, нам было трудно сдерживать атаки, в итоге пропустили голы. В концовке отыграли здорово. Показали очень хороший футбол – мы проигрывали в два мяча, а забили три. Благодарю ребят за эту важную победу. Заработали необходимые три очка», – говорит Кононов.

Также наставник отметил, что владелец клуба Сергей Галицкий поблагодарил игроков в раздевалке после матча.

«Ему понравилась игра, особенно концовка. Это дерби. Здесь преимущество могло быть как в одну сторону, так и в другую. «Кубань» тоже показывала хороший футбол, но нам повезло больше».