Алвес: «Реал» должен быть исключен из Кубка Испании»

Защитник «Барселоны« Дани Алвес жестко выступил за исключение «Реала« из Кубка Испании за нарушение регламента в первом матче 1/16 финала с «Кадисом» (3:1).

«Против «Барселоны» развернута настоящая кампания, которая идет из столицы. Мы все удивлены тем, как не налажена работа в таком большом клубе, как «Реал». Если «Реал» нарушил регламент, то должен быть исключен из Кубка Испании», – заявил Алвес.

Напомним, что «Реал» нарушил регламент турнира, выпустив на поле заработавшего дисквалификацию еще во время выступлений в «Вильярреале» Дениса Черышева.