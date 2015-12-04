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    Алвес: «Реал» должен быть исключен из Кубка Испании»

    Защитник «Барселоны« Дани Алвес жестко выступил за исключение «Реала« из Кубка Испании за нарушение регламента в первом матче 1/16 финала с «Кадисом» (3:1).

    «Против «Барселоны» развернута настоящая кампания, которая идет из столицы. Мы все удивлены тем, как не налажена работа в таком большом клубе, как «Реал». Если «Реал» нарушил регламент, то должен быть исключен из Кубка Испании», – заявил Алвес.

    Напомним, что «Реал» нарушил регламент турнира, выпустив на поле заработавшего дисквалификацию еще во время выступлений в «Вильярреале» Дениса Черышева.

    Источник: Cadena Cope

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    04.12.2015 08:42
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    Комментарии (2)
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    Недовольный
    1449233066
    Нет чувак,ты не прав)Я хоть и дико ненавижу этот пижоно-петушанский клуб но исключен он быть не должен.Ему должен быть засчитан технарь 0:3 согласно регламенту.И честно скажу, не знаю выявляется ли победитель на данной стадии по итогом одного или двух матчей,но если по итогом двух то у реала еще останутся неплохие шансы чтобы продолжить выступление в кубке.А сразу изгнание это больно жестко
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    ologreds
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