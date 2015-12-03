Грамматиков: «С приходом Авена болельщики «Спартака» могут ожидать усиление основного состава»

Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков поделился своим мнением о том, что председатель совета директоров банковской группы «Альфа-Банк» Петр Авен в ближайшее время может войти в состав акционеров московского «Спартака».

«Петр Авен выходец из структуры, у которой есть очень четкие и отлаженные принципы управления бизнеса. Возможно, именно этого не хватает нынешнему «Спартаку». У «Альфа-Групп» отличная история успеха. Они брали убыточные предприятия и делали их сверхприбыльными. «Альфа-Групп» всегда играли по правилам, которые существовали на рынке, но при этом вели активную политику в защите своих интересов. Наверное, сегодня этого тоже не хватает красно-белым. Ведь влияние «Спартака» на то, что происходит в российском футболе, невелико. Если сделка с Петром Авеном состоится, то это станет позитивной новостью для спартаковских болельщиков. Авен – это человек со здоровыми амбициями, который умеет мыслить стратегически.

Нужно оценить ситуацию адекватно и признать, что состав «Спартака» сейчас уступает своим прямым конкурентам. Нужно усиление в целом ряде позиций. Когда два года подряд занимаешь шестое место, то понимаешь, что инвестиции нужны во всех направлениях. Есть прекрасный стадион и верные болельщики, а инвестировать надо в игроков и в развитие клуба. С приходом Авена болельщики могут ожидать и приобретений игроков в основной состав. У «Спартака» очень сильная академия, но мы видим, что в основную команду попадают единицы. Необходимо дополнительно финансировать и менять систему подготовки», - отметил Грамматиков.