Баштуш: «В «Ростове» за турнирной таблицей никто особо не следит»

Защитник «Ростова» Баштуш подвел итоги выступления своей команды в первой части сезона.

«Для нас все игры были важными, мне трудно какие-то из них конкретно выделить. В то же время матчи с грандами всегда запоминаются больше. Поединки с «Зенитом», «Локомотивом», ЦСКА, «Спартаком» всегда стоят особняком, независимо от итогового результата. Такие матчи показывают, чего мы стоим на самом деле. В целом, считаю, первая часть сезона нам удалась.

Важно, что к каждому матчу мы подходим с верой в собственные силы и желанием заработать очки. Здорово, что наша команда в этом сезоне приносит радость болельщикам. К каждой встрече серьезно готовимся, выходим на поле и бьемся за победу. Не загадываем, что ждет нас впереди. Стараемся прибавлять от игры к игре и за местами в турнирной таблице особо не следим», - сказал Баштуш.