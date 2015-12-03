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    • Галямин: «Подобного рода история никак не скажется на карьере Черышева в «Реале»

    Галямин: «Подобного рода история никак не скажется на карьере Черышева в «Реале»

    Бывший защитник «Эспаньола» Дмитрий Галямин поделился своим мнением о ситуации вокруг полузащитника мадридского «Реала» Дениса Черышева, который, несмотря на дисквалификацию, появился на поле в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Кадиса».

    «Эта история никак не скажется на карьере Черышева в «Реале». Игрок в данной ситуации вообще не виноват, здесь все вопросы к работникам клуба, которые должны были следить за регламентом. Предполагаю, что мадридскому «Реалу» просто запишут техническое поражение, и дальше будут сделаны выводы уже внутри клуба. Коснется решение только результатов этой игры и больше ничего.

    Такие ситуации случаются крайне редко. В данном случае вина лежит исключительно на работниках клуба. Это, конечно, нарушение регламента, у нас с «Зенитом» была такая ситуация. В Испании бывают подобные случаи, где-то раз в пять лет: то лишнего иностранца выпустят, то еще что-то», – сказал Галямин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.12.2015 12:41
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