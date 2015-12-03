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    • Бенитес: «Убрали Черышева, как только узнали о дисквалификации»

    Бенитес: «Убрали Черышева, как только узнали о дисквалификации»

    Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес сказал, что его клуб ничего не знал о переборе желтых карточек у полузащитника Дениса Черышева.

    Напомним, что из-за выхода Черышева на поле «Реал» могут исключить из розыгрыша Кубка Испании.

    «Клуб ничего не знал. Как только мы узнали о дисквалификации Черышева, убрали его с поля. Кто виноват? Мы сделали все, что можно, мне остается только поздравить ребят с хорошей работой. Обсуждать происходящее за пределами поля не буду», – цитирует Бенитеса El Pais.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2015 06:20
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    Комментарии (2)
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    FanatSerj
    1449130881
    Ну хоть так засветился в Реале ))
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    ologreds
    1694996673
    numo450717
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