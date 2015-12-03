Бенитес: «Убрали Черышева, как только узнали о дисквалификации»

Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес сказал, что его клуб ничего не знал о переборе желтых карточек у полузащитника Дениса Черышева.

Напомним, что из-за выхода Черышева на поле «Реал» могут исключить из розыгрыша Кубка Испании.

«Клуб ничего не знал. Как только мы узнали о дисквалификации Черышева, убрали его с поля. Кто виноват? Мы сделали все, что можно, мне остается только поздравить ребят с хорошей работой. Обсуждать происходящее за пределами поля не буду», – цитирует Бенитеса El Pais.