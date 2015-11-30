Кононов: «Счастлив, что вырвали победу»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал результат матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (2:1).

– Тяжелый матч, команды хотели победить, мы в первую очередь. Наше желание в концовке совпало с теми голами, которые мы забили. В частности, последний гол. Играли до конца, разыграли хорошую комбинацию – Вандерсон забил.

– «Ростов» активно действует в защите, были сюрпризы?

– «Ростов» играет стабильно и грамотно в отборе мяча, поэтому они в верхней части турнирной таблицы. Было тяжело найти свободные зоны. «Ростов» очень остро контратаковал. Где-то Дикань выручил. В таких играх желательно забивать сразу же – в первом тайме. Кроме того, важно и не пропускать контратаки соперника. Счастлив, что в концовке мы вырвали победу, – сказал Кононов после игры.