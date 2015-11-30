Ари отказался продлить контракт с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Ари отклонил предложение клуба о продлении контракта. Однако, переговоры клуба с агентом футболиста Оливером Кабреру продолжаются.

Напомним, что действующий контракт действует с августа 2013-го года до июля 2016-го. По словам агента, к Ари проявляют интерес московские клубы, но какие именно – не уточнил.

В текущем сезоне Ари провел за «быков» в Премьер-лиге 13 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. В Лиге Европы на его счету девять матчей, в которых он забил один гол.