Гарай готов завершить карьеру в «Зените»

Защитник «Зенита» Эсекиель Гарай признался, что готов завершить свою карьеру в составе клуба из Санкт-Петербурга.

«Как вы знаете, у нас с клубом подписан долгосрочный контракт. Я с удовольствием доиграю его до конца, поскольку мне нравятся и город, и теплая дружеская атмосфера в команде. Если клуб будет доволен результатами моей работы и захочет продлить соглашение, я с радостью останусь в «Зените» до конца карьеры», – признался Гарай.

В текущем сезоне Гарай провел в составе «Зенита» в Премьер-лиге 15 матчей, в которых забил гол и отдал голевую передачу. В Лиге чемпионов на счету аргентинца четыре матча.