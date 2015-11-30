Мини-футбол. Алиев: «Второе место на ЧМ – исторический успех!»

Президент АМФР Эмиль Алиев поздравил российскую женскую сборную по мини-футболу с завоеванием серебряных наград Чемпионата мира в Гватемале.



– От всего коллектива Ассоциации мини-футбола России и от себя лично с большой гордостью поздравляю нашу женскую сборную с историческим успехом – завоеванием серебряных наград 6-го чемпионата мира!



Впервые наши девушки шагнули на такую высоту, и у этого успеха множество слагаемых. Я хочу поблагодарить Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз в лице руководителя Виталия Леонтьевича Мутко. Несмотря на все трудности, нашей команде был обеспечен полноценный график подготовки к мировому первенству, огромный вклад в профессиональный рост футболистов вносит и ежегодный международный турнир ко Дню Победы, проводимый в Москве.



Это большой успех и всех руководителей женских клубов России, чей многолетний труд, энтузиазм и искренняя любовь к своему делу позволяют снова и снова воспитывать новые поколения одаренных спортсменок. Значительны усилия ректоров и преподавателей физкультуры тех вузов, которые регулярно принимают участие в проекте «Мини-футбол – в вузы» – неслучайно целый ряд «выходцев» из этих соревнований сегодня успешно состязаются на самом высоком уровне.



На завершившемся чемпионате мира наша женская сборная уступила лишь в одном матче, при этом опередила Испанию и Португалию, остановившись в шаге от золота. А значит ежедневные титанические труды старшего тренера команды Евгения Кузьмина не прошли даром. Могу сказать, что он стремился к этому результату с момента своего назначения в 2009 году, и никогда не сворачивал со своего пути. Слаженно работали тренеры, медицинский штаб, администраторы и информационная служба. Только так: единым коллективом тренерского штаба и футболистов можно достичь самых высоких результатов.



Я не сомневаюсь, что серебряные награды женского чемпионата мира станут новым существенным импульсом к развитию женского мини-футбола в России, потенциал которого огромен. Это заслуга наших девчонок, которые своим искренним отношением к делу, трудолюбием и бесстрашием завоевали в Гватемале серебро. От всего сердца поздравляю Анастасию Иванову, Марию Сурнину, Маргариту Семенову, капитана Марию Филисову, Елизавету Никитину, Анастасию Дурандину, Ксению Олькову, Александру Чернову, Татьяну Коржову, Татьяну Кулешову, Дину Данилову, Елену Меркулову, Александру Самородову, Алену Жижову с самым важным в их карьере достижением!