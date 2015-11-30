На «Лужниках» началось сооружение нижнего яруса трибун

На большой спортивной арене «Лужники» начался монтаж покрытия нижнего яруса трибун, сообщает департамент строительства города Москвы.

«Трибуны обновленного стадиона «Лужники» будут представлять собой два яруса, расположенных под крутым углом. «Пояс» из 100 скай-боксов (лож повышенной комфортности) будет разделять эти два яруса. Каждый из ярусов трибун представляет собой сборно-железобетонную конструкцию, состоящую из 6 000 элементов. Все работы по монтажу трибун планируется завершить в январе 2016 года», — сказал руководитель департамента Андрей Бочкарев.