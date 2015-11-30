Кононов: «Для Широкова игра – это жизнь»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал почему хочет пригласить в команду полузащитника «Спартака» Романа Широкова.

– Широков в «Спартаке» и «Зените» – человек опальный. В «Краснодаре» ситуация обратная.

– Я не могу сказать причину. У нас в клубе работа построена таким образом, чтобы каждый игрок чувствовал себя как дома, раскрепощено. Но и понимал при этом, где он находится. И какие задачи ставятся перед ним. Но в любом случае он чувствует заботу и уважение от тренера, сотрудников клуба. И это все подкрепляется и действиями президента, конечно. Если касаться Романа, то он чувствует эту поддержку, и она для него важна.

– С ним контакт поддерживаете?

– Редко, но поддерживаем.

– Он не жаловался на происходящее?

– Это не в его стиле. Он никогда не жалуется.

– В качестве свободного агента его зимой ждут в «Краснодаре». Лично вы будете просить руководство о возвращении такого исполнителя?

– Если Роман будет свободным агентом, то почему бы и нет? Буду разговаривать.

– Перед игрой в Москве с ним общались?

– Да, он тогда уже сказал, что не будет играть. И больше мы не говорили на эту тему.

– И как он воспринял ситуацию лично, на ваш взгляд?

– Конечно, он хотел сыграть, помочь клубу, в котором он находится. И для него игра – это жизнь.