Пономарев: «Набабкин и Цауня не могут заменить основных игроков ЦСКА»

Заслуженный мастер спорта СССР и бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев после матча с «Анжи» (1:1) сказал, не ожидал спада в игре армейской команды, а потери очков связывает с большим количеством травмированных футболистов.

«Мною спад ожидаем не был, к этому не было предпосылок, но большое количество игроков основы получили повреждения, а короткая скамейка ЦСКА не позволяет компенсировать отсутствие незаменимых футболистов. Выходят Кирилл Набабкин и Александр Цауня, но это не того уровня игроки, здесь беготней не возьмешь, нужно и голову к делу прикладывать. Такое количество потерь, безусловно, неожиданность со стороны «армейцев», – сказал Пономарев.