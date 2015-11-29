Широков полетел на матч с «Рубином»

Полузащитник Роман Широков отправился со «Спартаком» в Казань на матч 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против «Рубина», который состоится завтра, 30 ноября, в 19:15 по московскому времени.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Артем Ребров, Антон Митрюшкин;

Защитники: Дмитрий Комбаров, Кирилл Комбаров, Сальваторе Боккетти, Владимир Гранат, Илья Кутепов, Сердар Ташчи;

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Ивелин Попов, Арас Озбилис, Роман Широков, Денис Глушаков, Александр Зотов, Александр Зуев, Ромуло, Артем Тимофеев;

Нападающие: Зе Луиш, Денис Давыдов, Квинси Промес.