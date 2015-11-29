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    Мутко: «Карадениз, по сути, русский парень»

    Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что решение президента РФ Владимира Путина запретить российским работодателям нанимать на работу сотрудников с турецким гражданством с 1 января 2016 года не коснется турецких легионеров, которые выступают в российских клубах, в том числе полузащитника «Рубина» Гекдениза Карадениза.

    «Конечно, нет. У кого есть действующие контракты, все будут работать. Карадениз, по сути, русский парень, замечательный человек. Если бы все такие были как он, было бы все здорово», - сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    29.11.2015 13:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +50

      Motiv 9 декабря 2015, 19:31

      " Если бы все такие были как он" я в а*уе, и это Министр спорта РФ и президент РФС. ПОЗО́Р!

      0
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 1 декабря 2015, 17:09

      дайте ему русское гражданство- и будет русским парнем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 30 ноября 2015, 20:05


      BorisoW25.11.2015 14:19
      Примут эмбарго на футболистов?

      Угадал..........
      .......

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 29 ноября 2015, 18:12

      У каждого правила есть исключения

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 29 ноября 2015, 15:10

      Наш дурдом голосует за Путина (рабфак).................

      -2
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      ...
      Рейтинг: +12466

      Вомбат > BorisoW 29 ноября 2015, 15:46

      Что вы имеете в виду? Путин, рабфак. Тут про Карадениза говорят.

      2
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      Рейтинг: +36

      graf34 29 ноября 2015, 14:33

      Если честно - Карадениз - один из немногих профессионалов... но даже они стали заложниками ситуации...политической...

      0
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      Рейтинг: -29

      Сумкин Сын 29 ноября 2015, 14:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Карадениз такой же обрезок как и пидар Эрдоган.

      -9
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      Рейтинг: +34

      mazar7777 > Сумкин Сын 29 ноября 2015, 14:16

      Не тронь Гека, он наш мотор

      2
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      Рейтинг: +36

      graf34 > Сумкин Сын 29 ноября 2015, 14:32

      осторожнее со словами...

      2
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