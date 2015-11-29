Бышовец: «Виллаш-Боаш еще достаточно мало прожил. Жизнь его будет еще удивлять и удивлять!»

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал поражение сине-бело-голубых в выездном матче с «Тереком» (1:4) в 17-м туре РФПЛ.

– Справедливо ли удаление Евсеева и отмененный гол Дзюбы?

– За всю свою практику не помню, чтобы персонально я выражал свое несогласие с судейством. Я считал, что в результате всегда нужно видеть сделанное, просчитанное, то, что влияет на результат. Я не думаю, что сегодня у кого-то возникнет желание сказать, что «Терек» победил незаслуженно. У нас очень много тренеров, которые всегда ищут причины в судействе, и больше ни в чем. Я могу сказать, что работа судьи не повлияла ни на качество, ни на результат. Возможно, были какие-то решения, которые можно было бы расценить как ошибку. Но в таком матче, где такие страсти, особенно после удаления, и после того, когда «Зенит» начал проигрывать и стало очень много борьбы, решения выглядели оправданно.

– Виллаш-Боаш после игры был недоволен выкриками через микрофон – сказал, что сталкивается с этим в первый раз в жизни. Как вы прокомментируете это?

– Могу сказать, что Виллаш-Боаш еще достаточно мало прожил. Жизнь его будет еще удивлять и удивлять!