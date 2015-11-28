Вице-президент «Терека»: «Плохому танцору известно что мешает»

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов прокомментировал высказывание главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша в адрес судей после матча 17-го тура РФПЛ (4:1).

«У Боаша всегда есть кого обвинить. Я считаю позором для «Зенита» все, что было на футбольном поле. Мы переиграли соперника по всем статьям. Так что нечего оправдываться. Я лично считаю, что судья, наоборот, слишком многое позволял «Зениту», прощая гостям наглые выходки, сделанные исподтишка. Рыбуса чуть не убили!» – говорит Алханов.

По его мнению, использование громкой связи во время игры не могло отразиться на ходе матча.

«Микрофон? Ну и что? Причем здесь это? Игра происходит на поле. Как говорится, плохому танцору известно что мешает».