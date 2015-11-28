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  • Президент «Терека»: «Виллаш-Боашу следовало бы уважать страну, в которой он работает»

Президент «Терека»: «Виллаш-Боашу следовало бы уважать страну, в которой он работает»

28 ноября 2015, 21:27
9

Президент «Терека» Магомед Даудов после победы грозненской команды в матче 17-го тура РФПЛ против «Зенита» (4:1) прокомментировал слова Андре-Виллаш Боаша о том, что встреча напоминала «вечеринку».

«Не знаю, может, «Зенит» и играл после вечеринки, но мы готовились к игре должным образом. Тренеру нужно достойно держать удар и не перекладывать ситуацию с больной головы на здоровую. После матча кулаками не машут. Призывы диктора поддержать команду являются частью праздничного антуража, ведь футбол является именно праздником.

И, кстати, регламентом проведения соревнований это не запрещено. Зато наши болельщики не выражаются нецензурно, не жгут флаги других республик, ведут себя культурно. И вообще, главному тренеру «Зенита» следовало бы уважать страну, в которой он работает и получает заработную плату», – заявил Даудов.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (9)
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Виталий1
1448738409
Золотые слова! К тому же АВБ не мешало бы помнить, что он в России представляет страну, которую в Европе считают бедными задворками и время от времени вынуждены эту страну спасать финансовыми вливаниями (за счёт европейских налогоплательщиков) от краха.
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Essence
1448738728
Полностью поддерживаю!
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Диктор
1448739075
Хорошо сказал.
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тоширо
1448740518
Молодец! Не зря Магомедом назвали)
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Тазит
1448741168
я понимаю, когда мы, как граждане этой страны, позволяем себе иногда нелестно о ней высказаться, но когда заезжий "специалист", который, между прочим, очень неплохо здесь устроился, позволяет себе выпады , типа " такое возможно только в России", это не просто бестактно, это оскорбительно... Миллер, уволь его!
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alp
1448741837
конечно, раздражали эти крики через микрофон. Но Зенит по делу проиграл. Терек играл здорово. А мы были уставшие, без какой либо мотивации и тренер, как обычно, не знал, чО делать..... с баушем мы и в ЛЕ в след год можем не попасть.. нахрена его держат до конца сезона??????? Боаша гнать. Семака в и.о.
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89388900185
1448743775
верно сказано ЛОРД но боаша не наижу за его слова нужно уметь проигрывать а не плакать как баба
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Essence
1448744950
Кадыров молодчина!!!Появился мистер президент,завёл команду и стадион и грозненцы отдавались в каждом эпизоде.Смотрел матч и это очень ощущалось)
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lifter025
1448756470
Все правильно...
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