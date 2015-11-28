Президент «Терека»: «Виллаш-Боашу следовало бы уважать страну, в которой он работает»

Президент «Терека» Магомед Даудов после победы грозненской команды в матче 17-го тура РФПЛ против «Зенита» (4:1) прокомментировал слова Андре-Виллаш Боаша о том, что встреча напоминала «вечеринку».

«Не знаю, может, «Зенит» и играл после вечеринки, но мы готовились к игре должным образом. Тренеру нужно достойно держать удар и не перекладывать ситуацию с больной головы на здоровую. После матча кулаками не машут. Призывы диктора поддержать команду являются частью праздничного антуража, ведь футбол является именно праздником.

И, кстати, регламентом проведения соревнований это не запрещено. Зато наши болельщики не выражаются нецензурно, не жгут флаги других республик, ведут себя культурно. И вообще, главному тренеру «Зенита» следовало бы уважать страну, в которой он работает и получает заработную плату», – заявил Даудов.