Виллаш-Боаш: «Третий гол решил исход встречи»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал результат матча 17-го тура РФПЛ против «Терека» (1:4). По мнению наставника, встреча Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0), которую «Зенит» проводил в середине недели, не сказалась на этой игре.

«Мы были достаточно свежи, даже оставшись в меньшинстве во втором тайме. Проблема заключается в плохом первом тайме и двух быстрых голах «Терека». Мы продолжали верить, но когда удалось отыграть один мяч, мы сразу же пропустили третий. Этот момент определил исход встречи», – считает Виллаш-Боаш.