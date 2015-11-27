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    «Саутгемптон» хочет подписать Набиуллина

    Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин может перебраться в АПЛ.

    Сообщается, что к 20-летнему футболисту казанского клуба проявляет интерес «Саутгемптон». В нынешем сезоне РФПЛ Набиуллин провел 11 матчей, в которых отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. Также на его счету семь матчей в Лиге Европы, в том числе и две игры с английским клубом - "Ливерпулем".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.11.2015 20:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 27 ноября 2015, 21:12

      Новость конечно хорошая, пусть не супер клуб, но всё же из сильного чемпионата и не на последних местах идет, а там если заиграет и клуб по лучше найдет!

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > evgeniykaras 27 ноября 2015, 23:03

      Да прекрати ты.Это утка.Они им даже интересоваться не стали бы.Абсолютно средненький защитник для нашей лиги.Ну а уж в АПЛ это вообще шлак по их меркам.Где он там заиграет?какой клуб получше он там найдет?пошутил чтоле.Его максимум это Чемпионшип да и то не факт...

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      Рейтинг: +210

      castromen > Недовольный 28 ноября 2015, 12:22

      Скорее,всего твои каменты ниже среднего.

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > castromen 28 ноября 2015, 16:44

      Мои комментарии объективны и логичны)а вот у такого бездаря как ты даже русский хромает

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