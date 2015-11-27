«Саутгемптон» хочет подписать Набиуллина

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин может перебраться в АПЛ.

Сообщается, что к 20-летнему футболисту казанского клуба проявляет интерес «Саутгемптон». В нынешем сезоне РФПЛ Набиуллин провел 11 матчей, в которых отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. Также на его счету семь матчей в Лиге Европы, в том числе и две игры с английским клубом - "Ливерпулем".