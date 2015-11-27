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  • Вальбуэна: «Бензема обошелся со мной так, как я не поступил бы со злейшим врагом»

Вальбуэна: «Бензема обошелся со мной так, как я не поступил бы со злейшим врагом»

27 ноября 2015, 20:20
3

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна прокомментировал ситуацию, сложившуюся между ним и нападающим «Реала» Каримом Бензема. Напомним, Бензема замешан в деле о шантаже Вальбуэна.

«Я удивился, что Бензема имеет ко всему этому отношение, но когда ты знаешь все подробности расследования, то уже ничему не удивляешься. Карим предлагал мне встретиться с его другом. При этом он не был агрессивен и не говорил о деньгах, но его настойчивость говорила сама за себя. Мне 31 год, я не дурак. Я более чем разочарован. Это неуважение. Так нельзя обращаться с людьми, я понимал, что меня пытаются обвести вокруг пальца. Я не поступил бы так даже со злейшим врагом», – говорит Вальбуэна.

Также футболист подчеркнул, что не намерен защищать своего партнера по сборной.

«Поэтому я не буду защищать Бензема. Футбол отдельно – справедливость отдельно. Я могу продолжать играть с Бензема, но он точно не будет моим другом».

Источник: Twitter
Франция. Лига 1 Франция Лион Реал Бензема Карим Вальбуэна Матье
Комментарии (3)
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ManUtd-Volgograd
1448647056
оооо терпила заговорил наконец-то
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LORD NTB
1448648565
Это полный бред по идее
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