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    «Динамо» предлагает Игнатьеву долгосрочный контракт

    Полузащитник «Кубани» Владислав Игнатьев может покинуть этот клуб уже в ближайшее январское трансферное окно. Известно, что в услугах хавбека заинтересовано столичное «Динамо». Москвичи готовы предложить Игнатьеву долгосрочный контракт. Конкуренцию им в борьбе за футболиста «Кубани» могут составить «Рубин» и «Локомотив».

    По данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста оценивает в 3 миллиона евро. В текущем сезоне 28-летний футболист провел в составе «Кубани» в Премьер-лиге 15 матчей, в которых забил четыре гола, отдал две голевые передачи и дважды был наказан желтой карточкой.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.11.2015 18:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +867

      sined1951 27 ноября 2015, 22:27

      Так Динамо с долгами не расплатилось, им же запретили покупать новых игроков, только свободных агентов?

      0
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 27 ноября 2015, 21:38

      в зенит они всех скупают

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 27 ноября 2015, 18:56

      Лучше в "Кубани" тащить, я думаю.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 27 ноября 2015, 18:46

      Мы от него еле избавились замчем он нам снова

      1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > bumer_moscow 27 ноября 2015, 23:07

      Ну он так то получше аутиста Фернандеша будет в разы.И это не говоря уже о российском паспорте что сейчас очень даже актуально...привет лимиту и селекционерам Локо.

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