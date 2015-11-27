Сафонов: «Урал» сможет додавить «Мордовию» и взять три очка»

Известный агент и президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов дал прогноз на матч открытия 17-го тура РФПЛ, в котором встретятся «Урал» и «Мордовия».

«Мой прогноз – 1:0. Думаю, что екатеринбуржцы смогут додавить своего соперника и взять три очка. Только не знаю, будут ли они играть в манеже или на открытом стадионе. Для «шмелей» сейчас каждое очко очень ценно, поэтому поставлю на них», – сказал Сафонов.

Напомним, что матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Мордовия» состоится в пятницу, 27 ноября, в 17:00 по московскому времени.

Прогнозы на все матчи 17-го тура РФПЛ от Алексея Сафонова вы можете узнать на страницах «Бомбардира».