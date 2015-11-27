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    На матче «Уфа» - «Кубань» болельщиков бесплатно накормят

    В субботу, 28 ноября, состоится матч чемпионата России, в котором «Уфа» будет принимать на стадионе «Нефтяник» краснодарскую «Кубань». Стартовый свисток прозвучит в 12:30 по московскому времени. Организаторы подготовили сюрприз для всех болельщиков, которые придут поболеть на стадион: для них будет работать полевая кухня, которая бесплатно обеспечит всех желающих кашей и горячим чаем.

    «Уфа» занимает после 16-ти матчей 13-ю строчку в турнирной таблице, имея на своем счету 14 очков. «Кубань» располагается на строчку ниже. В активе краснодарской команды также 14 очков.

    Источник: ФК «Уфа»

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    27.11.2015 12:25
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