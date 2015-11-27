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Мини-футбол. Сборная России – в полуфинале чемпионата мира

27 ноября 2015, 10:07

Женская сборная России победно завершила групповой этап VI чемпионата мира в Гватемале, в третьем и решающем поединке сломив сопротивление Японии – 2:0. Подопечные Евгения Кузьмина с первых минут стали действовать первым номером, демонстрируя сопернику высокий прессинг и практически не подпуская японок к собственным воротам.

Второй игровой отрезок россиянки начали ещe более резко, что обернулось длительной осадой, а затем и взятием ворот команды из Страны восходящего солнца – на 28-й минуте прострел с фланга замкнула капитан нашей команды Мария Филисова. Упустив ряд опасных моментов, отличиться вновь россиянкам удалось лишь под самый занавес матча. Схожую с первым голом комбинацию на сей раз разыграли Александра Самородова и Татьяна Коржова. Активный прессинг сборной России то и дело вынуждал японок совершать фолы, и в итоге их число в пассиве нашего соперника достигло семи, однако Татьяна Кулешова и Александра Чернова реализовать свои попытки не сумели.

Одержав победу над сборной Японии, женская сборная России набирает в свою копилку семь очков, что гарантирует ей участие в полуфинальной стадии чемпионата мира в Гватемале, которые пройдут в ночь с 28 на 29 ноября по московскому времени. Женская сборная России поборется за выход в финал с Португалией. В другом полуфинале Испания померится силами с Бразилией.

Мини-футбол, женщины. VI Чемпионат мира, Гватемала.

Группа B

Россия – Япония – 2:0 (0:0)
Голы: Филисова, 28; Коржова, 38.

Гватемала – Испания – 0:10

Итоговое положение команд в группе В:

1. Россия – 7
2. Испания – 6
3. Гватемала – 4
4. Япония – 0

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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