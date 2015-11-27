«Золотой мяч» получит Месси, Неймар в тройке

По предварительным итогам голосования, «Золотой мяч» достанется нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.



Форвард сборной Аргентины получил 414 очков, что составляет 82,4%. Второе место занял нападающий «Реала» Криштиану Роналду с результатом в 212,5 очков (около 40%), третье – форвард «Барселоны» Неймар (95,5 очков).



На четвертом месте находится еще один каталонец – Луис Суарес (34,5). Следом расположились Златан Ибрагимович («ПСЖ», 21) и Андрес Иньеста («Барселона», 20 очков).

Официально о решении будет объявлено на церемонии в Цюрихе, которая состоится 11 января.