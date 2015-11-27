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«Золотой мяч» получит Месси, Неймар в тройке

27 ноября 2015, 07:44
33

По предварительным итогам голосования, «Золотой мяч» достанется нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

Форвард сборной Аргентины получил 414 очков, что составляет 82,4%. Второе место занял нападающий «Реала» Криштиану Роналду с результатом в 212,5 очков (около 40%), третье – форвард «Барселоны» Неймар (95,5 очков).

На четвертом месте находится еще один каталонец – Луис Суарес (34,5). Следом расположились Златан Ибрагимович («ПСЖ», 21) и Андрес Иньеста («Барселона», 20 очков).

Официально о решении будет объявлено на церемонии в Цюрихе, которая состоится 11 января.

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Европа Барселона Реал Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар
Комментарии (33)
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dobrynia
1448600368
Уже бы дали кому-нибудь другому, а то надоела эта парочка.
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Шумoff
1448603122
В этом году некому давать, 15 год сделать без золотого мяча
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Z O D I A C
1448608248
Перестал относиться к этому серьезно после ЧМ-2010, когда продинамили Иньесту в пользу Месси.
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С-Пб on-line
1448610563
Мне кажется Суарес заслужил...
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Иньеста06
1448612159
Иньеста Иньеста Иньеста
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Soccer-Loko-Fan
1448612260
Пофиг кто получит... Объективности никакой в определение обладателя ЗМ нет как и большинстве наград ФИФА и УЕФА.
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89388900185
1448614838
мне кажется что даже Неймар привосходит Криштяну
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Wotchen
1448616061
месси не заслуживает золотой мяч в этом году, роналдо больше заслуживает
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AlexeyTishkin
1448638110
Стоп. У Месси 82,4%, а у Роналду около 40? И там ещё куча футболистов со своими баллами. Опять 146 в сумме получается?)
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hayasik
1448638694
Эта коротышка бесит уже . В мире есть столько уникальных игроков , а видят только трио....
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