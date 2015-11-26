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Раноккия этой зимой может сменить «Интер» на другой клуб

26 ноября 2015, 19:09

Защитник «Интера» Андреа Раноккия может сменить команду в зимнее трансферное окно.

Игрок интересен «Севилье», которая до конца сезона потерял Марко Андреолли и рассматривает Раноккию в качестве замены. Кроме того, лиссабонский «Спортинг» также не против заполучить защитника в свои ряды..

Наставник «Интера» Роберто Манчини недавно отмечал, что ему не хотелось бы, чтобы Раноккия покидал «нерадзурри» в январе. Тем не менее, игрок сам может выразить желание уйти в другую команду из-за нехватки игрового времени.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Италия Интер Севилья Спортинг Андреолли Марко Раноккия Андреа Манчини Роберто
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