Раноккия этой зимой может сменить «Интер» на другой клуб

Защитник «Интера» Андреа Раноккия может сменить команду в зимнее трансферное окно.

Игрок интересен «Севилье», которая до конца сезона потерял Марко Андреолли и рассматривает Раноккию в качестве замены. Кроме того, лиссабонский «Спортинг» также не против заполучить защитника в свои ряды..

Наставник «Интера» Роберто Манчини недавно отмечал, что ему не хотелось бы, чтобы Раноккия покидал «нерадзурри» в январе. Тем не менее, игрок сам может выразить желание уйти в другую команду из-за нехватки игрового времени.