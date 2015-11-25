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    ФНЛ. «Арсенал» проиграл «Томи» и другие результаты

    В матче 23-го тура ФНЛ «Арсенал» уступил «Томи» со счетом 1:2. У победителей отличились Погребняк и Нехайчик, гол туляков записал на свой счет Вуйович.

    В других встречах тура «Волга» и «Сокол» голов не забили, «Факел» проиграл «Волгарю».

    Чемпионат России. ФНЛ. 23-й тур

    Арсенал (Тула) – Томь (Томск) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Погребняк, 3; 0:2 – Нехайчик (с пенальти), 24; 1:2 – Вуйович, 71.

    Удаление: Чуперка, 83.

    Волга (Нижний Новгород) – Сокол (Саратов) – 0:0 (0:0)

    Факел (Воронеж) – Волгарь (Астрахань) – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Алейник, 45.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2015 20:58
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