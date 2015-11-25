Маркизио: «У «Сити» настоящая команда победителей»

Полузащитник «Ювентуса« Клаудио Маркизио рассчитывает взять три очка в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, не смотря на очень сильный состав соперника.

«В прошлом году мы дошли до финала. В этом сезоне, несмотря на определенные проблемы, мы хорошо стартовали, победив «Сити» и «Севилью». Домашний поединок с «Сити» будет очень сложным, ведь у них настоящая команда победителей. Мы знаем, что они хотят быть первыми в группе, но и мы также», – заявил Маркизио.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 26 ноября, в 22:45 по московскому времени.