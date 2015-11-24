Бышовец: «Выход в полуфинал Лиги чемпионов для «Зенита» вполне реален»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своими впечатлениями от игры «Зенита» против «Валенсии» (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Команда вышла раскрепощенная, ведь главная задача уже была решена, и вопрос стоял только о том, чтобы закрепить этот успех, сыграть для болельщиков. Матч удался по игре – «Зенит» играл с инициативой, с преимуществом. Думаю, это хороший задел на перспективу, хотя многое будет зависеть от того, с кем нам придется играть в плей-офф. В группе практически все команды уступают «Зениту» по подбору игроков и по опыту.

Матчи «Зенита» на групповом этапе оставили хорошее впечатление и чувство оптимизма. Задача, которую можно ставить перед командой, – может, и не победа в Лиге чемпионов, но близко к этому. Думаю, выход в полуфинал вполне реален», – сказал Бышовец.