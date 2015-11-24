Шатов: «Думаю, можем повторить, а затем превзойти рекорд «Спартака» в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился своими первыми впечатлениями после победы над «Валенсией» (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Спасибо нашим болельщикам, что сегодня поддерживали нас. Небольшой праздник для Санкт-Петербурга, ведь мы одержали пятую победу подряд в Лиге чемпионов, обеспечив себе выход в следующий этап Лиги чемпионов с первого места. Я слышал о рекорде «Спартака», но думаю, что мы можем его повторить, а затем превзойти», – сказал Шатов.