Лига чемпионов. «Зенит» обыграл «Валенсию» и обеспечил себе первое место в группе

В матче пятого тура Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле выиграл у «Валенсии» и обеспечил себе первое место в группе. Голы в составе петербуржцев забили полузащитник Олег Шатов и нападающий Артем Дзюба.

Напомним, в группе H также выступают «Гент» и «Лион».

Лига чемпионов. Группа Н. 5-й тур

Зенит (Россия) – Валенсия (Испания) 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Шатов, 14; 2:0 – Дзюба, 74.

Зенит: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету (Евсеев, 86), Смольников (Юсупов, 65), Гарай, Данни, Шатов (Рязанцев,83), Витсель, Халк, Дзюба.

Валенсия: Хауме, Гайя, Абденнур, Везо, Канселу (де Пауль, 78), Перес (Данило, 72), Мир (Мина, 57), Гомеш, Парехо, Фегули, Алькасер.

Предупреждения: Кришито, 15; Мир, 44; Юсупов, 70; Витсель, 77.

Удаление: Везо, 79.

Судья: Свейн Моэн.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов