Определилась дата жеребьевки финального турнира ЧМ-2018

Стали известны даты жеребьевки финальной части чемпионата мира 2018-го года, который пройдет на российских полях.

Мероприятие по распределению команд-участниц в группы пройдет в Москве 1-го декабря 2017 года, сообщается на сайте Welcome2018.com. Что касается семинара команд-участниц финальной части ЧМ-2018, который состоится 27-го и 28-го февраля 2018-года, то местом его проведения станет Сочи.

Напомним, что российская сборная в качестве хозяйки получила прямую путевку на турнир, миновав отборочный цикл. На групповой стадии нашей команде предстоит провести свои матчи в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.