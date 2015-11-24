Венгер: «Как только я возмутился о допинге, к нам тут же пришли с проверкой»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал УЕФА, который оставил без наказания загребское «Динамо» за непрохождение допинг-контроля хавбеком хорватского клуба Арияном Адеми после игры первого тура Лиги чемпионов против «канониров» (2:1).

Как гласит регламент УЕФА, для того, чтобы лишить клуб очков или вовсе его дисквалифицировать, необходимо наличие двух или более игроков, уличенных в принятии допинга. Поэтому, «Арсенал» не может претендовать на пересмотр результата матча.

«Это неслыханное правило. Несмотря на использование его УЕФА, я против него. Ведь нельзя же сказать: «Ладно, в команде имеется игрок, принимавший допинг, однако, результат матча мы все равно не изменим». Это будет означать, что вы приняли факт употребления допинга. Но тем не менее, мы обязаны принять данное правило. В первую очередь, мы должны смотреть на самих себя, и на то, как мы играем.

Я не в курсе, найду ли я поддержку у кого-либо, но я заявил об этом, после чего в пятницу у нас провели допинг-контроль от УЕФА. Нас посетило десять человек. Как я уже говорил раньше, хочу, чтобы допинг контролировался лучше. И вот, мы мгновенно почувствовали это на себе», – рассказа Венгер.

Напомним, что Адеми был отстранен от футбола за употребление допинга на четыре года.