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    Навас: «Бердыев смог бы работать в абсолютно любом европейском клубе»

    Защитник "Ростова" Сесар Навас уверен, что главный тренер команды Курбан Бердыев смог бы проявить себя в любом серьезном европейском клубе.

    «На мой взгляд, чем сильнее игроки, тем проще тренеру создать сильную команду. Думаю, Бердыев смог бы работать в абсолютно любом европейском клубе, в том числе и в грандах. Я не считаю, что футбол Бердыева – это футбол оборонительный. В "Реале" и "Барселоне" он тоже смог бы работать», - заявил Навас.

    Напомним, «Ростов» после 16 туров российской Премьер-лиги располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на пять очков.

    Источник: Р-Спорт

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    24.11.2015 09:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1126

      Smekaev 24 ноября 2015, 17:23

      Да, Бердыев, как и Слуцкий, тренер с большой буквы. Жаль, что есть упыри от футбола, которые ради своих мелочных интересов не дают таким мастерам работать в полную силу (это про Бердыева, конечно).

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 ноября 2015, 16:49

      Иногда нужно и автобус поставить)))

      0
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      Рейтинг: +158

      Файдаэн_Шаз 24 ноября 2015, 14:34

      Насчет Барселоны и Реала не знаю, а наладить автобус Челси - вполне посильная для него задача.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 ноября 2015, 11:57

      Бекиевичу Ура!!!!

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