Энрике: «На этот раз игра с «Ромой» будет открытой»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился своими ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов против «Ромы». Встреча этих команд в первом туре завершилась вничью – 1:1.

«Нам важно гарантировать себе первое место после матча с «Ромой». У нас впереди еще две игры, и мы хотим выиграть группу. Противостоять нам будет совсем другая команда – это будет не та «Рома», с которой мы играли в Риме», – говорит Энрике.

По мнению наставника, игра в Барселоне будет не такой закрытой.

«Думаю, что на этот раз игра будет открытой, ведь «Роме» нужен положительный результат. Так что этот матч будет отличаться от предыдущего. В Риме наш соперник плотно оборонялся. Завтра игра будет поживее. Думаю, мы увидим интересный матч двух мастеровитых команд. Для «Ромы» поездка на «Камп Ноу» – это шанс. У обеих команд замечательные футболисты, так что игра должна получиться. Надеюсь, завтра мы создадим необходимые для победы возможности».

Матч «Барселона» – «Рома» состоится во вторник 24 ноября. Начало встречи – в 22.45.