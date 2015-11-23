Пьянич: «Интерес ко мне со стороны «Барселоны» – это газетная история»

Полузащитник «Ромы» Миралем Пьянич поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Игра будет трудной. Нам противостоит фаворит группы – команда, которая редко проигрывает. Нам не следует давать им много пространства, а также мы должны будем воспользоваться своими шансами», – говорит Пьянич.

Также футболист прокомментировал слухи о том, что каталонский клуб интересуется им.

«Приятно слышать подобное, но это не более чем обыкновенная газетная история. Я сосредоточен на выступлениях за «Рому» и хочу выигрывать трофеи с этим клубом».

Напомним, встреча этих команд в первом туре закончилась вничью – 1:1. Матч «Барселона» – «Рома» состоится во вторник 24 ноября, начало – в 22.45.