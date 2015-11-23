Денизли – главный тренер «Галатасарая»

Новым главным тренером «Галатасарая» назначен Мустафа Денизли.

Об этом решении сообщил президент турецкого клуба Дурсун Озбек. Подробности контракта, заключенного между наставником и «Галатасараем», пока не разглашаются.

Напомним, предыдущий главный тренер команды Хамза Хамзаоглу был уволен на прошлой неделе по обоюдному согласию сторон.

Мустафа Денизли возглавил «Галатасарай» в третий раз в своей карьере. Ранее он был главным тренером клуба в 1987-1989 и 1990-1992 годах. Под его руководством команда побеждала в чемпионате, Кубке и Суперкубке Турции.