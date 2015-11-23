Дзюба пожаловался на «Спартак» в Палату по разрешению споров РФС

Юрист нападающего «Зенита» Артема Дзюбы Михаил Прокопец прокомментировал сведения о том, что руководство «Спартака» обратилось к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой пересмотреть решение по делу о зарплате футболиста.

«Мы подали заявление в Палату по разрешению споров из-за ситуации с Дзюбой и «Спартаком». Даты рассмотрения пока нет. Ждем, когда ее назначат. Дело тут не в каком-то подвохе со стороны «Спартака», а в общеправовом принципе, ведь закон обратной силы не имеет. Дела, поданные до того, как изменились правила, рассматриваются согласно прежним правилам», – рассказал Прокопец.