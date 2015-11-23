Анчелотти готов вернуться в большой футбол

Бывший наставник «Реала» Карло Анчелотти готов возглавить мадридский «Реал», «ПСЖ» или «Челси», передает Radio1 Rai.

«Возвращение в «Реал» в следующем сезоне? Почему бы и нет? Или в «ПСЖ» или «Челси». В каждой из этих команд я чувствовал себя хорошо. Я говорил ранее, что хочу дождаться следующего сезона, и это не изменилось. Я уже отказал некоторым клубам», – сказал Анчелотти.

Напоминаем, что ранее Криштиану Роналду потребовал отставки главного тренера «Реала» Рафаэля Бенитеса.