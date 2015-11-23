Гилерме: «Каждый раз, когда летаю в Бразилию, привожу друзьям пятнадцать бутылок водки»

Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал, какие вопросы ему задают в Бразилии, когда он приезжает в отпуск.

«Каждый день я отвечаю на один и тот же вопрос: «Там холодно?» Они думают, что здесь всегда снег идет. Они думают, что тут нет лета, только минус-минус-минус. Про водку еще спрашивают. Каждый раз, когда летаю в Бразилию, привожу друзьям пятнадцать бутылок водки. А оттуда везу кашасу и кофе. Мама, кстати, прилетала два дня назад, привезла пять бутылок кашасы.

Я уже привык ко всему, но никогда не пойму одну вещь. В Бразилии, если люди видят что ты иностранец, тебе всегда помогут. В России почему-то наоборот. Нет такого, люди не хотят улыбаться и веселиться. Бывает, мы с Майконом на базе громко разговариваем, смеемся. Нам говорят: «Что вы кричите? Тихо! Тихо!» Но мы все равно стараемся делать так, чтобы всем было весело», – рассказал Гилерме.