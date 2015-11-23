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Гилерме: «Хочется сделать для России что-то хорошее»

23 ноября 2015, 02:57
20

Голкипер "Локомотива" Гилерме рассказал, насколько тяжело ему было получить российский паспорт, а также о желании сыграть на домашнем чемпионате мира.

– Если бы не сборная России, стали бы заниматься паспортом?

– Да. Я для себя решил: после окончания карьеры вернусь в Бразилию, хочу жить там. Но все равно буду приезжать в Россию. Хочу ездить туда-сюда и заниматься какими-нибудь футбольными делами.

– Сколько кругов ада надо пройти, чтобы стать гражданином России?

– Это очень сложная задача! Все началось года три назад, когда сделал вид на жительство. Сделал неправильно. Пришлось отменять, начинать все заново. Со второй попытки получилось. Прошел год, стал заниматься паспортом. Все делал сам, ходил везде, стоял в очередях. Потом сдавал экзамен по русскому языку: там надо читать и писать. Тебе дают текст, а ты потом письменно отвечаешь на вопросы по его содержанию. Читать мне проще. Например, новости на русском спокойно понимаю. А вот писать – уже сложнее. Этому надо еще учиться и учиться, а я лентяй. Но с экзаменом справился, хотя и сделал несколько ошибок.

– Папа бразильца Эдуардо отказался общаться с сыном, когда тот начал играть за Хорватию. У вас нет таких проблем?

– Мои родственники не против. Только один человек отговаривает – друг мой. Но он больше не из-за патриотизма переживает, его волнует конкуренция в сборной. Он мне говорит: «Зачем тебе надо играть за Россию, если ты там не будешь первым вратарем?» А я ему отвечаю: «Россия для меня сделала все, сделала мою карьеру. Все, чего я добился в футболе, все благодаря России. В ответ мне тоже хочется сделать для России что-то хорошее».

– Например, при необходимости помочь сборной России сыграть на домашнем чемпионате мира?

– Я пока не думаю об этом. Но, конечно, очень хотел бы. Кто бы не хотел?

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
Комментарии (20)
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Essence
1448240105
Вратарская позиция думаю лучше с ним не станет,но впечатление оставил после этого интервью приятное=)
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Doctor Klyde
1448241291
А если серьезно он на равне с Рыжиковым и Беленовым наверное лучшие россияне. Игорь за бывшие заслуги играет. Лодыркин и Ребров вообще не уровень.
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zagrizlik
1448259312
ахахахаха,это называется пофик где,пофик с кем,пофик как,главное сыграть на ЧМ. Хотя уж что,а вратари нам не нужны вообще.
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Etiainen
1448275038
может в товарняке каком сыграет, будет здорово!
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gore88
1448275914
Если бы ты был мигрантов из средней Азии, то получил бы гражданство за два дня. Нам тут только такие нужны. Не понимаю тех, кто переживает, что Гилерме будет в нашей сборной стоять, думаю. что это Локомотив для себя замутил, пресловутый лимит на легионеров. С вратарями уровня Гилерме у нас полный порядок, Акинфеев лучше, а Лодыгин, Рижиков и Ребров точно не хуже.
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lawr19730
1448276083
Три года паспорт получал)))Вон Депардье с Джонсом ни бы ни мы по-русски,за месяц гражданами стали)))
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borsch123
1448278198
Построй второй кремль.
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RJM555
1448279793
Вратарь прямо скажем средненький даже ниже. на черта он нужен сборной у нас и без него вратарей свои навалом.
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Доктор Эго
1448280145
делов-то, игорёк- сухарёк подмагнёт))
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kamelot
1448365402
Как хотел бы я хоть раз, Хоть сегодня, хоть сейчас, Сделать что — нибудь прекрасное,
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