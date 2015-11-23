Гилерме: «Хочется сделать для России что-то хорошее»

Голкипер "Локомотива" Гилерме рассказал, насколько тяжело ему было получить российский паспорт, а также о желании сыграть на домашнем чемпионате мира.

– Если бы не сборная России, стали бы заниматься паспортом?

– Да. Я для себя решил: после окончания карьеры вернусь в Бразилию, хочу жить там. Но все равно буду приезжать в Россию. Хочу ездить туда-сюда и заниматься какими-нибудь футбольными делами.

– Сколько кругов ада надо пройти, чтобы стать гражданином России?

– Это очень сложная задача! Все началось года три назад, когда сделал вид на жительство. Сделал неправильно. Пришлось отменять, начинать все заново. Со второй попытки получилось. Прошел год, стал заниматься паспортом. Все делал сам, ходил везде, стоял в очередях. Потом сдавал экзамен по русскому языку: там надо читать и писать. Тебе дают текст, а ты потом письменно отвечаешь на вопросы по его содержанию. Читать мне проще. Например, новости на русском спокойно понимаю. А вот писать – уже сложнее. Этому надо еще учиться и учиться, а я лентяй. Но с экзаменом справился, хотя и сделал несколько ошибок.

– Папа бразильца Эдуардо отказался общаться с сыном, когда тот начал играть за Хорватию. У вас нет таких проблем?

– Мои родственники не против. Только один человек отговаривает – друг мой. Но он больше не из-за патриотизма переживает, его волнует конкуренция в сборной. Он мне говорит: «Зачем тебе надо играть за Россию, если ты там не будешь первым вратарем?» А я ему отвечаю: «Россия для меня сделала все, сделала мою карьеру. Все, чего я добился в футболе, все благодаря России. В ответ мне тоже хочется сделать для России что-то хорошее».

– Например, при необходимости помочь сборной России сыграть на домашнем чемпионате мира?

– Я пока не думаю об этом. Но, конечно, очень хотел бы. Кто бы не хотел?