Смолов: «Два гола за одну минуту психологически надломили нас»

Форвард «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) в выездном матче 16-го тура РФПЛ.

«Надо отдать должное «Спартаку», он тоже неплохо играл и достаточно остро. Но мы привыкли отталкиваться от своей игры, и, к сожалению, не удалось сегодня выиграть, хотя очень серьезно готовились к этому матчу. Мы понимали, что будет нелегко, потому что у «Спартака» была серия их трех поражений. Прекрасно себе отдавали отчет в том, что они будут на эмоциях и будут убиваться за каждый мяч. У нас были моменты, которые мы, к сожалению, не реализовали, но я считаю, что вот эти два гола за одну минуту немного нас психологически надломили в первом тайме», – сказал Смолов.