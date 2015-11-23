Карпин: «Переход на систему «осень-весна» – проблема не РФПЛ и ФНЛ, а ПФЛ»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к идее возвращения проведения соревнований по системе «весна-осень».

«Это проблема скорее не РФПЛ и ФНЛ, а ПФЛ. Климат поменялся. В 90-е в начале ноября уже был снег и «-10». А сейчас и в конце ноября может быть плюсовая температура. Больших проблем с этой точки зрения нет.

Надо ли переходить обратно на систему «весна-осень»? РФПЛ и ФНЛ — нет, ПФЛ — возможно. Но надо изучить весь опыт того, что происходит в ПФЛ. А для РФПЛ и ФНЛ я большой разницы не вижу. А то потом через три-четыре года опять захотят перейти на систему «осень-весна». Так и будем метаться туда-сюда?», — сказал Карпин.