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    Карпин: «Переход на систему «осень-весна» – проблема не РФПЛ и ФНЛ, а ПФЛ»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к идее возвращения проведения соревнований по системе «весна-осень».

    «Это проблема скорее не РФПЛ и ФНЛ, а ПФЛ. Климат поменялся. В 90-е в начале ноября уже был снег и «-10». А сейчас и в конце ноября может быть плюсовая температура. Больших проблем с этой точки зрения нет.

    Надо ли переходить обратно на систему «весна-осень»? РФПЛ и ФНЛ — нет, ПФЛ — возможно. Но надо изучить весь опыт того, что происходит в ПФЛ. А для РФПЛ и ФНЛ я большой разницы не вижу. А то потом через три-четыре года опять захотят перейти на систему «осень-весна». Так и будем метаться туда-сюда?», — сказал Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.11.2015 01:52
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