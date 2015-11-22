Аленичев: «Думаю, это одна из лучших игр «Спартака» под моим руководством»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался относительно результата домашнего матча 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с «Краснодаром», который завершился победой его команды со счетом 3:2. По словам специалиста, красно-белые сыграли дисциплинированно и организованно.



«Думаю, одна из лучших игр «Спартака» под моим руководством. Сыграли дисциплинированно и организованно, создали большое количество голевых моментов. К сожалению, забили только три гола. На первом плане сегодня был результат, а не качество футбола. Играли против топ-команды чемпионата. Был уверен, что ребята будут полностью отдаваться игре. Считаю, мы победили заслуженно. У нас было больше голевых моментов», – сказал Аленичев в эфире «Матч ТВ».